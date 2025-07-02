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  • Быстров: «Спартак» самоустраняется из гонки за чемпионство»

Быстров: «Спартак» самоустраняется из гонки за чемпионство»

2 июля, 23:35
10

Владимир Быстров оценил переход Антона Заболотного в «Спартак».

«Честно, я не понимаю, зачем «Спартак» покупает Заболотного. И понимать не хочу даже. Такими трансферами «Спартак» самоустраняется из гонки за чемпионство. 100%!

Видимо, руководство «Спартака» больше разбирается в футболе, чем все остальные. Может, они что-то знают, чего мы не знаем…

Может, Заболотный после 30 лет идeт в обратную сторону: он становится моложе, быстрее и техничнее», – сказал Быстров.

  • В прошедшем сезоне Заболотный оформил 6+6 в 31 матче за «Химки».
  • Форвард стал свободным агентом из-за банкротства подмосковного клуба.
  • «Спартак» заключил с ним контракт по схеме «1+1».

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Быстров Владимир Заболотный Антон
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Комментарии (10)
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VVM1964
1751492985
Вовка, во первых мы его не покупали, а это уже говорит о твоей осведомленности и профессионализме, а во вторых этот трансфер для усиления скамейки запасных, поэтому твои выводы смешны и яйца выеденного не стоят !!!
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Madikus
1751514367
Каким же он стал токсичным! Будет играть Заболотный не переживай ,физический еще сильный! Ну обязательно Чемпионами станем
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Иван Петров 1986
1751521106
А что чемпионская гонка подразумевает покупку всякого импортного хлама? Краснодар вон не купил никого и стал чемпионом.
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Литейный 4 (returned)
1751522648
Судьи помогут дотащить хряков до 4-6 места. А так их уровень подвал турнирной таблицы. Гыгыгы
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alefreddy
1751525565
с хорошими партнерами тряхнет стариной.К тому же даром пришел
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Константин-Шапкин-google
1751615764
Своё отыграет. Как не поверни Спартак не Химки. Есть стимул значит будет результат!
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Sergey--google
1751616961
То есть зенит купив Соболя неликвида - не самоустранился?! А с Болотным Зе - это другое?
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