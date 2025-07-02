Быстров: «Спартак» самоустраняется из гонки за чемпионство»

Владимир Быстров оценил переход Антона Заболотного в «Спартак».
«Честно, я не понимаю, зачем «Спартак» покупает Заболотного. И понимать не хочу даже. Такими трансферами «Спартак» самоустраняется из гонки за чемпионство. 100%!
Видимо, руководство «Спартака» больше разбирается в футболе, чем все остальные. Может, они что-то знают, чего мы не знаем…
Может, Заболотный после 30 лет идeт в обратную сторону: он становится моложе, быстрее и техничнее», – сказал Быстров.
- В прошедшем сезоне Заболотный оформил 6+6 в 31 матче за «Химки».
- Форвард стал свободным агентом из-за банкротства подмосковного клуба.
- «Спартак» заключил с ним контракт по схеме «1+1».
Источник: «Чемпионат»