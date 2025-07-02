Семин сомневается в трансфере «Спартака»

Юрий Семин не уверен, что Антон Заболотный заиграет в «Спартаке».

«Трансфер Заболотного – дело вкусовых качеств тренера [Деяна Станковича]. Не понимаю, как его встроить в спартаковский стиль игры.

Наверное, ему нужен такой нападающий. Хотя в команде есть прекрасный игрок [Манфред] Угальде.

Мне сложно комментировать этот переход. Раз взяли, значит надеются, что он сможет заменить Угальде», – сказал Семин.