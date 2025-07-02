Семин сомневается в трансфере «Спартака»

Юрий Семин не уверен, что Антон Заболотный заиграет в «Спартаке».
«Трансфер Заболотного – дело вкусовых качеств тренера [Деяна Станковича]. Не понимаю, как его встроить в спартаковский стиль игры.
Наверное, ему нужен такой нападающий. Хотя в команде есть прекрасный игрок [Манфред] Угальде.
Мне сложно комментировать этот переход. Раз взяли, значит надеются, что он сможет заменить Угальде», – сказал Семин.
- В прошедшем сезоне Заболотный оформил 6+6 в 31 матче за «Химки».
- Форвард стал свободным агентом из-за банкротства подмосковного клуба.
- «Спартак» заключил с ним контракт по схеме «1+1».
Источник: «Р-Спорт»