Мостовой оценил шансы «Краснодара» сохранить титул: «Зенит» не дремлет, опять трансферы»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о перспективах «Краснодара» в следующем сезоне РПЛ.

«Забраться на вершину трудно, но удержаться ещe труднее – это немногим удаeтся. Потому я всегда на первое место ставлю тех людей, которые не один раз или один год выстрелили, а тех, кто на протяжении десятилетий держат свою марку и свой уровень. Здесь то же самое, «Краснодару» будет непросто.

Если «Краснодар» будет в тройке – это хороший результат. Но «Краснодар» может и продержаться, у них есть Кордоба, о котором я ещe года три назад говорил. Но и «Зенит» не дремлет, опять трансферы. У «Зенита» есть преимущество над всеми, они могут купить игрока за 20 миллионов, за 30, за 40, за 50.

Задача «Краснодара» – сохранить состав и кого-то ещe прикупить. У «Краснодара» ведь тоже есть возможности. Мы же видим состав, там десять иностранцев, поэтому и стали чемпионами. Убери этих иностранцев – и я бы посмотрел, как они стали бы чемпионами с русскими», – сказал Мостовой.