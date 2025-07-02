Стало известно, когда РФС примет решение по «Торпедо»

РФС объявит решение относительно выступления «Торпедо» в РПЛ до конца следующей недели. Организация рассчитывает сделать это лишь после публикации календаря на сезон-2025/26.

По данным журналиста Ивана Карпова, с высокой долей вероятности «Торпедо» исключат из всех соревнований, потому что снять с черно-белых очки в ФНЛ будет уже нельзя (результаты соревнований утверждены еще 14 июня). Затем «Торпедо» вернут в ФНЛ при условии, что клуб не пойдет с иском к РФС в CAS.

Совладелец «Торпедо» Леонид Соболев и генеральный директор черно‑белых Валерий Скородумов были заключены под стражу на 2 месяца по делу об оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования. Бухгалтер Елена Волкова была отправлена под арест. Их подозревают в попытке подкупа судьи Максима Перезвы.

1-й тур нового сезона РПЛ запланирован на 18-20 июля.