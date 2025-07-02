Селихов определился с новым клубом

Вратарь Александр Селихов достиг устного соглашения с «Уралом» о продолжении карьеры в клубе Первой лиги. В ближайшее время 31-летний вратарь должен присоединиться к команде.

С приходом Михаила Опарина, уже подписавшего контракт со «Уралом», у екатеринбургской команды в распоряжении уже есть пять голкиперов. По всей вероятности, кто-то из вратарей покинет команду этим летом.