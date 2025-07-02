Селихов определился с новым клубом

Вратарь Александр Селихов достиг устного соглашения с «Уралом» о продолжении карьеры в клубе Первой лиги. В ближайшее время 31-летний вратарь должен присоединиться к команде.
С приходом Михаила Опарина, уже подписавшего контракт со «Уралом», у екатеринбургской команды в распоряжении уже есть пять голкиперов. По всей вероятности, кто-то из вратарей покинет команду этим летом.
- Сообщалось, что у Селихова был вариант продолжения карьеры в турецком клубе «Фатих Карагюмрюк».
- В минувшем сезоне 31-летний вратарь провел 8 матчей за «Спартак» в Кубке России, пропустил 7 голов и провел 3 матча на ноль. Зимой он подписал контракт до конца сезона с «Уралом». За екатеринбуржцев Селихов сыграл в 8 встречах в Первой лиге, пропустил 11 мячей и провел 3 встречи на ноль.
Источник: Metaratings.ru