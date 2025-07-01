Талалаев расхвалил Заболотного после трансфера в «Спартак»: «Не исключаю, что будет бороться за звание лучшего бомбардира»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о нападающем Антоне Заболотном на фоне его трансфера в «Спартак».
– У нас очень мало футболистов в РПЛ с таким КПД. Это футболист, который выигрывает больше всего верховых единоборств в нашей лиге.
– Почему такая недооценка?
– Потому что у нас, к сожалению, о футболистах судят дилетанты, а не специалисты и профессионалы. Я говорю про тех, кто критиковал Заболотного. Я очень хотел поработать с ним.
Он сложности доставит любому сопернику. С такими подносчиками снарядов я не исключаю, что человек будет бороться за звание лучшего бомбардира. Он может доказать свою состоятельность.
- 34-летний Заболотный в сезоне-2024/25 провел за «Химки» 31 встречу, забил 6 голов, сделал 6 ассистов.
- Он подписал контракт со «Спартаком» на 1 сезон с возможностью продления еще на 1.
- Сезон РПЛ стартует 18 июля.
Источник: «Матч ТВ»