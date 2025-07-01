Антон Заболотный – 2-й Заболотный в истории «Спартака»

Новичок «Спартака» Антон Заболотный знает, что он не первый игрок в истории клуба с такой фамилией.
– Ты второй Заболотный в истории «Спартака». Николай, с которым играли вместе за «Сочи», тебя уже поздравил?
– Еще не общались. Думаю, он скажет теплые слова и пожелает удачи, чтобы я продолжал наше дело Заболотных.
- 34-летний Заболотный в сезоне-2024/25 провел за «Химки» 31 встречу, забил 6 голов, сделал 6 ассистов.
- Он подписал контракт со «Спартаком» на 1 сезон с возможностью продления еще на 1.
- Сезон РПЛ стартует 18 июля.
Источник: официальный сайт «Спартака»