Антон Заболотный – 2-й Заболотный в истории «Спартака»

Новичок «Спартака» Антон Заболотный знает, что он не первый игрок в истории клуба с такой фамилией.

– Ты второй Заболотный в истории «Спартака». Николай, с которым играли вместе за «Сочи», тебя уже поздравил?

– Еще не общались. Думаю, он скажет теплые слова и пожелает удачи, чтобы я продолжал наше дело Заболотных.