Реакция Канчельскиса на трансфер Заболотного в «Спартак»

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал трансфер нападающего Антона Заболотного в «Спартак».

«После подписания Довбни уже ничему не удивляюсь. Ему 37 лет было, а они его подписывают. Наверное, они что-то знают, теперь будем смотреть. Опять за третье-четвертое место будут бороться, ну, давайте», – сказал Канчельскис.