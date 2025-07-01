Реакция Канчельскиса на трансфер Заболотного в «Спартак»

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал трансфер нападающего Антона Заболотного в «Спартак».
«После подписания Довбни уже ничему не удивляюсь. Ему 37 лет было, а они его подписывают. Наверное, они что-то знают, теперь будем смотреть. Опять за третье-четвертое место будут бороться, ну, давайте», – сказал Канчельскис.
- 34-летний Заболотный в сезоне-2024/25 провел за «Химки» 31 встречу, забил 6 голов, сделал 6 ассистов.
- Он подписал контракт со «Спартаком» на 1 сезон с возможностью продления еще на 1.
- Сезон РПЛ стартует 18 июля.
Источник: «Спорт-Экспресс»