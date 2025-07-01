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Романцев прокомментировал трансфер Заболотного в «Спартак»

Вчера, 20:45
9

Бывший игрок и тренер «Спартака» Олег Романцев высказался о трансфере форварда Антона Заболотного в команду.

– Вас не удивило, что «Спартак» неожиданно проявил интерес к нападающему Заболотному? Сможет ли усилить атаку форвард, которому уже исполнилось 34 года?

– Если инициатива его появления в команде шла от Станковича, то считаю такой ход интересным. Возможно, у него особое чутье на горячих, как он сам, игроков. Заболотный из таких бойцов – мощный, маневренный, жадный до борьбы. Что касается возраста, то он, конечно, не из молодых. Но, извините, Бесков пригласил Ярцева из Костромы, когда тот был в шаге от тридцати, что вызвало всеобщее удивление! А «Спартак» вопреки всем сомнениями заполучил лихого бомбардира, который еще и в сборной поиграл. Что стало примером высочайшего тренерского чутья, которым был наделен Константин Иванович.

Может, оно не подведет и Деяна, который увидел в уже поигравшем нападающем еще не раскрытые в нем качества? Не зря же на Заболотного в свое время обращали внимание «Зенит» с ЦСКА. А сейчас, кроме «Спартака», им интересовался еще и «Краснодар». Так что он совсем не похож на сбитого летчика, как едко отозвался о нем кто-то из диванных аналитиков.

Мой товарищ по «Спартаку», Валерий Гладилин, назвал Заболотного одним из лучших российских форвардов! И если Станкович протягивает руку Антону, то он знает, какой подход в работе с ним нужен. Так что наберемся терпения и посмотрим, что из этого получится.

  • 34-летний Заболотный в сезоне-2024/25 провел за «Химки» 31 встречу, забил 6 голов, сделал 6 ассистов.
  • Он подписал контракт со «Спартаком» на 1 сезон с возможностью продления еще на 1.
  • Сезон РПЛ стартует 18 июля.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Заболотный Антон Романцев Олег
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Комментарии (9)
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zigbert
1751393526
Мудрые мысли от Романцева. Ему можно доверять.
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да помойка, да позор
1751394910
поживем посмотрим, тогда и поймем, что и как
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Константин-Шапкин-google
1751394936
Скоро всё увидим!
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БАЗАРА НЕТ
1751397052
Харячие тушинские парни! )) промолвил старый алкаш )
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mutabor0992
1751398142
Ну вот насчет МАНЕВРЕННЫЙ...Олег Иванович преувеличил.
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Интерес
1751399611
Может побороться за мяч,закрыть спиной,фол заработать,побороться при угловых и штрафных.Больше шансов пеналь заработать,чем у зверька отставного.
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