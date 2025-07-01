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  • «Спартак» не сдается в гонке за Сергеева и отправил новое предложение «Крыльям»

«Спартак» не сдается в гонке за Сергеева и отправил новое предложение «Крыльям»

Вчера, 20:31
10

Трансфер форварда «Крыльев Советов» Ивана Сергеева в «Динамо» затягивается. Вмешивается «Спартак».

«Спартак» отправил новое предложение в «Крылья Советов» по трансферу Ивана Сергеева, которое совсем немного отличается от предыдущего.

Поскольку до этого 30-летний форвард отказал красно-белым, то можно сделать предположение, что спартаковцы просто затягивают переход Сергеева в «Динамо», в котором футболист уже прошел медосмотр. Ведь по контракту нападающего с самарцами у «Зенита» есть три дня на повторение последнего предложения, чем они готовы воспользоваться. Теоретически такая ситуация может продолжаться бесконечно.

Клубам предстоит найти решение этой юридической коллизии. Но финальное слово в решении этой ситуации остается за самим Сергеевым», – написал источник.

  • 30-летний Сергеев в минувшем сезоне провел за «Зенит» и «Крылья Советов» 30 матчей, забил 9 голов, отдал 3 передачи.
  • Сообщалось, что «Динамо» заплатит за трансфер игрока 350 миллионов рублей (3,78 миллиона евро).
  • Сергеев выступает за сборную России.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Спартак Динамо Сергеев Иван
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Комментарии (10)
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VVM1964
1751392404
С приобретением Заболотного, зачем нам Сергеев ???... Еще одного на лавку ???
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GREY DM
1751392450
короче понятно:теперь спартак раз в три дня будет делать предложение самаре на рубль больше, зенит будет каждый раз повторять предложение мясных, сергеев будет отказываться- и так по кругу... скооперировались "непримиримые"))) аж смешно
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FCSpartakM
1751394923
да хорош чушь придумывать. Нашли из-за чего тормозить, Сергеев, епт.
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Константин-Шапкин-google
1751395350
А надо? Нет желания нет проблем
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VPERDIV SPARTAK
1751397843
С такими трансферами вам и на шестое не подняться))) в переходах биться предстоит)
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Интерес
1751398969
К самарскому губеру надо за поддержкой обратиться,он поможет.
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