Заболотный рассказал о разговоре со Станковичем

Новобранец «Спартака» Антон Заболотный рассказал, что возможность перехода в клуб оказалась для него неожиданной.
– Как отреагировал, когда появилась возможность перейти в «Спартак»?
– Это было очень неожиданно. Чувствовалось напряжение, но приятное. Понятно, что мой переход в «Спартак» – резонансная история, но это здорово мотивирует. Для меня оказаться в «Спартаке» – это шаг вперед, новый этап в карьере.
– Какое впечатление произвел на тебя [главный тренер] Деян Станкович при первом разговоре?
– Он сказал: «Чао, strong man!» Харизматичный тренер, очень уверен в себе, четко высказывает свою позицию и видение игры. Поэтому впечатление как о тренере, так и о человеке отличное. Будет приятно с ним работать.
- 34-летний Заболотный в сезоне-2024/25 провел за «Химки» 31 встречу, забил 6 голов, сделал 6 ассистов.
- Он подписал контракт со «Спартаком» на 1 сезон с возможностью продления еще на 1.
Источник: официальный сайт «Спартака»