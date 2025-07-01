Заболотный рассказал о разговоре со Станковичем

Новобранец «Спартака» Антон Заболотный рассказал, что возможность перехода в клуб оказалась для него неожиданной.

– Как отреагировал, когда появилась возможность перейти в «Спартак»?

– Это было очень неожиданно. Чувствовалось напряжение, но приятное. Понятно, что мой переход в «Спартак» – резонансная история, но это здорово мотивирует. Для меня оказаться в «Спартаке» – это шаг вперед, новый этап в карьере.

– Какое впечатление произвел на тебя [главный тренер] Деян Станкович при первом разговоре?

– Он сказал: «Чао, strong man!» Харизматичный тренер, очень уверен в себе, четко высказывает свою позицию и видение игры. Поэтому впечатление как о тренере, так и о человеке отличное. Будет приятно с ним работать.