В «Ахмате» сказали, есть ли у клуба предложения по Садулаеву

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров высказался о будущем левого вингера команды Лечи Садулаева.
«Лечи отдыхает, а дальше продолжит тренировки, будет готовиться вместе с командой. Никаких предложений на его счет не поступало. Единственное движение по нему – это его подготовка к сезону в составе «Ахмата», – сказал Айдамиров.
- Ранее журналист Иван Карпов сообщал, что 25‑летний Садулаев близок к переходу в ЦСКА.
- В минувшем сезоне вингер провел за «Ахмат» 35 матчей, забил 3 гола, отдал 4 передачи.
- На счету Садулаева 8 игр за сборную России, в которых он отметился 1 голом и 3 ассистами.
Источник: «Матч ТВ»