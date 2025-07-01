В «Ахмате» сказали, есть ли у клуба предложения по Садулаеву

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров высказался о будущем левого вингера команды Лечи Садулаева.

«Лечи отдыхает, а дальше продолжит тренировки, будет готовиться вместе с командой. Никаких предложений на его счет не поступало. Единственное движение по нему – это его подготовка к сезону в составе «Ахмата», – сказал Айдамиров.