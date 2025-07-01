В РФС допустили исключение «Торпедо» из РПЛ по ходу сезона

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о расследовании организации в отношении «Торпедо».
«Департамент защиты игры еще не завершил расследование по «Торпедо». Все возможности для проверки немного ограничены, поскольку обвиняемые лица находятся под арестом, не могут прийти в РФС, дать показания. Для нас идеально было бы принять решение за 7 дней до начала соревнований. «Торпедо» может покинуть чемпионат во время сезона», – сказал Митрофанов.
- Совладелец «Торпедо» Леонид Соболев и генеральный директор черно‑белых Валерий Скородумов были заключены под стражу на 2 месяца по делу об оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования. Бухгалтер Елена Волкова была отправлена под арест. Их подозревают в попытке подкупа судьи Максима Перезвы.
- 1-й тур нового сезона РПЛ запланирован на 18-20 июля.
Источник: ТАСС