В РФС допустили исключение «Торпедо» из РПЛ по ходу сезона

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о расследовании организации в отношении «Торпедо».

«Департамент защиты игры еще не завершил расследование по «Торпедо». Все возможности для проверки немного ограничены, поскольку обвиняемые лица находятся под арестом, не могут прийти в РФС, дать показания. Для нас идеально было бы принять решение за 7 дней до начала соревнований. «Торпедо» может покинуть чемпионат во время сезона», – сказал Митрофанов.