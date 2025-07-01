ЦСКА сообщил о смерти сотрудника клуба

ЦСКА сообщил о смерти скаута селекционного отдела клуба Георгия Кодзаева. Ему было 27 лет.

«Сегодня после длительной болезни не стало воспитанника нашей академии и сотрудника ПФК ЦСКА Георгия Кодзаева.

Гоша работал скаутом в селекционном отделе клуба.

Он был добрым, честным человеком, который всегда был готов прийти на помощь, отличным профессионалом и верным товарищем.

Руководство и коллектив ПФК ЦСКА выражают свои искренние соболезнования родным и близким Гоши», – говорится в сообщении клуба.