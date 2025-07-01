В «Пари НН» назвали три города, в которых могут проводить домашние матчи на время ремонта стадиона

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов сказал, что пока неизвестно, как долго клуб не сможет проводить домашние матчи на стадионе в Нижнем Новгороде.

«Сегодня в Саранске проходит заседание межведомственной группы – представили Российского футбольного союза, РПЛ, наш клуб, Республика Мордовия. Их министерство спорта ответственно за подготовку арены к матчам чемпионата. У нас есть несколько вариантов.

Один из них Саранск, но не скажу, что приоритет, но это близко к городу, комфортно. Остальные – Казань и Москва. Как сформулируют протокол, от него будем плясать. Мы пока не получили информацию, на какое время будет закрыт на ремонт наш стадион», – сказал Мелик-Гусейнов.