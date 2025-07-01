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  • В «Пари НН» назвали три города, в которых могут проводить домашние матчи на время ремонта стадиона

В «Пари НН» назвали три города, в которых могут проводить домашние матчи на время ремонта стадиона

Вчера, 12:26
5

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов сказал, что пока неизвестно, как долго клуб не сможет проводить домашние матчи на стадионе в Нижнем Новгороде.

«Сегодня в Саранске проходит заседание межведомственной группы – представили Российского футбольного союза, РПЛ, наш клуб, Республика Мордовия. Их министерство спорта ответственно за подготовку арены к матчам чемпионата. У нас есть несколько вариантов.

Один из них Саранск, но не скажу, что приоритет, но это близко к городу, комфортно. Остальные – Казань и Москва. Как сформулируют протокол, от него будем плясать. Мы пока не получили информацию, на какое время будет закрыт на ремонт наш стадион», – сказал Мелик-Гусейнов.

  • «Пари НН» занял 13-е место в РПЛ в прошлом сезоне и выбыл в Первую лигу после поражения от «Сочи» в стыковых матчах.
  • Нижегородский клуб остался в Премьер-лиге из-за исключения «Химок», которые не прошли лицензирование.

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Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Пари НН
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Комментарии (5)
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fakeid
1751362976
зашибись. новенький стадион, который даже какой-то там приз взял. сам толком не знаю, про что я, но краем уха слышал, что его признали то ли самым красивым в европе, то ли самым удобным, то ли ещё что-то в этом духе. а теперь он требует ремонта, и 10 лет не простоял. ну гы-гы.
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нейтральныйкакникто
1751369028
В Первую Лигу ЕГО !Без стадиона? Как он прошёл лицензирование?
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SLADE2019
1751369162
Да в Н. Новгороде, еще фору нашим спартаковским, так называемым менеджерам дадут. Мало того, что команда, мягко выражаясь - г...о, так они еще и стадион до ручки довели, которому и десяти лет нет, плюс по новейшим технологиям построен. Таким отношением, они и саранский стадион по миру пустят. А клубы РПЛ их решили оставить, ну и дела, мама дорогая.
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Fibercore
1751381889
Где прокуратура?! Проверить и посадить застройщика за некачественную стройку, распил бюджета, и запретить пожизненно заниматься строительством. Крас на личные построен, и ничего, стоит и работает. А матчей там оораздо больше прошло, нежели в НН.
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Fibercore
1751381966
И да: как это НН без стадиона остался, а Черноморец не допустили? ***** стандарты?
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