В «Пари НН» назвали три города, в которых могут проводить домашние матчи на время ремонта стадиона

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов сказал, что пока неизвестно, как долго клуб не сможет проводить домашние матчи на стадионе в Нижнем Новгороде.
«Сегодня в Саранске проходит заседание межведомственной группы – представили Российского футбольного союза, РПЛ, наш клуб, Республика Мордовия. Их министерство спорта ответственно за подготовку арены к матчам чемпионата. У нас есть несколько вариантов.
Один из них Саранск, но не скажу, что приоритет, но это близко к городу, комфортно. Остальные – Казань и Москва. Как сформулируют протокол, от него будем плясать. Мы пока не получили информацию, на какое время будет закрыт на ремонт наш стадион», – сказал Мелик-Гусейнов.
- «Пари НН» занял 13-е место в РПЛ в прошлом сезоне и выбыл в Первую лигу после поражения от «Сочи» в стыковых матчах.
- Нижегородский клуб остался в Премьер-лиге из-за исключения «Химок», которые не прошли лицензирование.
Источник: ТАСС