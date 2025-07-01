Подробности нового контракта Даку с «Рубином»

Агент нападающего «Рубина» Мирлинда Даку заработает 1,5 миллиона евро за переподписание контракта албанца с клубом. Одним из условий договора стала выплата такой комиссии посреднику.

Сам Даку будет получать в «Рубине» зарплату в размере 2 миллионов евро в год и ежегодный подписной бонус в 1,5 миллиона евро, не считая других бонусов за различные достижения.

Контракт «Рубина» с Даку будет рассчитан до 2029 года. По нему сумма отступных за футболиста составит 10 миллионов евро.