Подробности нового контракта Даку с «Рубином»

Агент нападающего «Рубина» Мирлинда Даку заработает 1,5 миллиона евро за переподписание контракта албанца с клубом. Одним из условий договора стала выплата такой комиссии посреднику.
Сам Даку будет получать в «Рубине» зарплату в размере 2 миллионов евро в год и ежегодный подписной бонус в 1,5 миллиона евро, не считая других бонусов за различные достижения.
Контракт «Рубина» с Даку будет рассчитан до 2029 года. По нему сумма отступных за футболиста составит 10 миллионов евро.
- 27-летний Даку в минувшем сезоне провел за казанцев 29 матчей, забил 15 голов, отдал 8 передач.
- Летом 2023 года «Рубин» купил форварда у «Осиека» за 1,2 миллиона евро без учета бонусов.
Источник: телеграм-канал Sport Baza