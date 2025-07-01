Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Клубный ЧМ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Реакция Мостового на признание Мусаева лучшим тренером России

Реакция Мостового на признание Мусаева лучшим тренером России

Вчера, 08:53
7

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал признание лучшим тренером страны по итогам сезона-2024/25 Мурада Мусаева, возглавляющего «Краснодар».

« Лучший тренер РПЛ – это условная награда. Всегда выбирают того, кто стал чемпионом. В какой-то степени это даже логично, но вот именно лучшего тренера все равно нельзя определить точно.

Если человек работает с аутсайдером, но занимает, например, пятое место по итогам сезона, его все равно не признают лучшим. Выберут лучшим тренера чемпионской команды. Хотя чемпионство все равно выигрывают футболисты, а не тренеры.

Кордобу признали лучшим игроком сезона. Никто с этим спорить не будет, потому что все видят, насколько это сильный игрок по меркам РПЛ. А вот если бы Кордоба перешел в «Спартак», как об этом говорили в прессе, «Краснодар» не стал бы чемпионом». И Мусаев ничего бы не смог поделать с этим. И лучшим тренером его не признали бы», – сказал Мостовой.

  • Бюро исполкома РФС ранее утвердило решение признать лучшим тренером России по итогам сезона-2024/25 главного тренера «Красанодара» Мурада Мусаева, а лучшим игроком – форварда «быков» Джона Кордобу.
  • «Краснодар» впервые в своей истории выиграл чемпионат страны. РФС признал его лучшей командой России.

Еще по теме:
Реакция Мостового на Заболотного в «Спартаке» 9
Мостовой дал совет «Спартаку» 5
Реакция Мостового на скандальную жеребьевку FONBET Кубка России 6
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Краснодар Кордоба Джон Мусаев Мурад Мостовой Александр
Рекомендуем
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Ollegator
1751350134
Ляяяяяя… ну какой же мост модник. Так часто ещё никто не переобувался)
Ответить
Андреич
1751351074
"А вот если бы Кордоба перешел в «Спартак»"...© А вот, если бы, у бабушки был ***, то она была бы дедушкой.
Ответить
k611
1751353549
От такого признания Мостового наверно "перекосило".По его логике только профессиональные футболисты могут быть хорошими футбольными тренерами.
Ответить
Интерес
1751356099
НЕ читая,угадаю:Обещал застрелиться?
Ответить
Городовой
1751360946
Идиотские рассуждения самого футбольного человека. Он футбольнее футбольного мяча! Ещё ума где-нибудь бы занять...
Ответить
Алексей-К-google
1751368064
Матчи выигрывает команда в симбиозе, если его нет команда рассыпается во втором круге чемпионата
Ответить
krasnodar_rulit71
1751375355
А Мостовой ничего не сделавший как тренер, никому не нужный, всех обсе. ает...)))
Ответить
Главные новости
На «Бомбардире» появился поиск
07:00
1
Заболотный – в «Спартаке», Жерсон – в «Зените», Юран и Личка – в Турции и другие новости
01:15
Рабинер прокомментировал трансфер Заболотного в «Спартак»
00:55
3
«Спартак» вместо Заболотного рассматривал возвращение Дзюбы
00:25
6
Клубный ЧМ. «Реал» прошел «Ювентус» (1:0) в 1/8 финала
Вчера, 23:58
2
Итоги июньского сезона «Конкурса прогнозов»: фееричный рывок zra78 принес убедительную победу
Вчера, 23:45
4
Мор объяснил, зачем «Спартаку» Заболотный
Вчера, 23:21
2
Видео38-летний Набабкин сыграл за ЦСКА спустя год
Вчера, 23:05
2
ФотоХвича опубликовал фото с Месси после разгрома его команды
Вчера, 22:37
4
Реакция болельщиков «Спартака» на уход Абены
Вчера, 22:17
5
Все новости
Все новости
Луис Энрике не считает «Спартак» конкурентом «Зенита» за 1-е место
00:25
2
Мор объяснил, зачем «Спартаку» Заболотный
Вчера, 23:21
2
Талалаев расхвалил Заболотного после трансфера в «Спартак»: «Не исключаю, что будет бороться за звание лучшего бомбардира»
Вчера, 23:12
3
Видео38-летний Набабкин сыграл за ЦСКА спустя год
Вчера, 23:05
2
Челестини прокомментировал победу ЦСКА над «Партизаном»
Вчера, 22:55
3
Президент РПЛ описал ситуацию с «Торпедо» одним прилагательным
Вчера, 22:26
2
Реакция болельщиков «Спартака» на уход Абены
Вчера, 22:17
5
Заболотный дал прогноз на свое выступление за «Спартак»
Вчера, 22:11
3
Губерниев назвал двух людей, от которых зависит снятие бана с России
Вчера, 22:05
5
Антон Заболотный – 2-й Заболотный в истории «Спартака»
Вчера, 21:56
2
Бабаев раскрыл, почему Пьянич ушел из ЦСКА: «Мысли о завершении карьеры»
Вчера, 21:49
2
Фото«Ростов» продлил контракт с Байрамяном, который в клубе 15 лет
Вчера, 21:42
2
Экс-игрок и тренер «Рубина» спас футболиста во время матча, оказав первую помощь
Вчера, 21:37
1
Реакция Канчельскиса на трансфер Заболотного в «Спартак»
Вчера, 21:18
5
Товарищеский матч. ЦСКА добился 2-й подряд победы при Челестини, обыграв участника ЛЕ (3:1)
Вчера, 20:59
13
Романцев прокомментировал трансфер Заболотного в «Спартак»
Вчера, 20:45
9
«Спартак» не сдается в гонке за Сергеева и отправил новое предложение «Крыльям»
Вчера, 20:31
10
В РПЛ ограничат общение игроков с судьями
Вчера, 20:20
1
Уткин – о смене веры: «Это моя личная жизнь, не собираюсь ее делать достоянием общественности»
Вчера, 20:04
10
ФотоКарпин встретился с Лещенко после назначения в «Динамо»
Вчера, 19:53
4
Реакция болельщиков «Спартака» на трансфер Заболотного
Вчера, 19:46
16
Заболотный перечислил, чем будет заниматься в «Спартаке»
Вчера, 19:35
5
«Спартак» объявил о возвращении трех игроков
Вчера, 19:28
4
ФотоФанаты ЦСКА обратились к внезапно покинувшему клуб Николичу
Вчера, 19:19
2
В РПЛ одним словом описали обилие скандалов в лиге
Вчера, 18:55
7
Раскрыта зарплата экс-спартаковца Игнатова в «Сочи»
Вчера, 18:31
2
Реакция Мостового на Заболотного в «Спартаке»
Вчера, 18:25
9
«Зенит» ждет Кузяева обратно
Вчера, 18:18
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 