Реакция Мостового на признание Мусаева лучшим тренером России

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал признание лучшим тренером страны по итогам сезона-2024/25 Мурада Мусаева, возглавляющего «Краснодар».

« Лучший тренер РПЛ – это условная награда. Всегда выбирают того, кто стал чемпионом. В какой-то степени это даже логично, но вот именно лучшего тренера все равно нельзя определить точно.

Если человек работает с аутсайдером, но занимает, например, пятое место по итогам сезона, его все равно не признают лучшим. Выберут лучшим тренера чемпионской команды. Хотя чемпионство все равно выигрывают футболисты, а не тренеры.

Кордобу признали лучшим игроком сезона. Никто с этим спорить не будет, потому что все видят, насколько это сильный игрок по меркам РПЛ. А вот если бы Кордоба перешел в «Спартак», как об этом говорили в прессе, «Краснодар» не стал бы чемпионом». И Мусаев ничего бы не смог поделать с этим. И лучшим тренером его не признали бы», – сказал Мостовой.