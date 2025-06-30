Кордоба назвал самого сложного соперника в прошедшем сезоне РПЛ

Лучший игрок сезона РПЛ Джон Кордоба определил самого сложного соперника по лиге.

«Все команды были хороши, и назвать кого-то конкретного будет довольно сложно.

Если всe-таки выделять какой-то из клубов, то я могу сказать, что мне было сложнее всего играть против обороны ЦСКА», – сказал Кордоба.