Челестини высказался об интересе «Фенербахче» к Кисляку

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини ответил на вопросы о полузащитнике Матвее Кисляке.

– Матвей Кисляк в неполные 20 лет уже стал одним из лидеров команды. Как охарактеризуете его?

– Очень талантливый игрок, у меня самые приятные впечатления от первых дней совместной работы.

Вот подтверждение того, о чем мы с вами сейчас говорили – в молодом возрасте футболист демонстрирует серьезное качество игры, большое желание работать, соревноваться и побеждать.

Кисляк уже сейчас – зрелый, сложившийся игрок. На мой взгляд, он является отличным примером для других молодых футболистов.

– Общались с ним за эти дни?

– Подробной индивидуальной беседы пока не было, только короткие разговоры во время занятий.

Матвей очень хорошо работает, все требования схватывает на лету.

– Наверняка вы слышали, что Кисляком заинтересовался вице-чемпион Турции, «Фенербахче», где нынче работает Жозе Моуринью.

– Надеюсь, Кисляк сейчас не уйдет из ЦСКА. Убежден, что он прибавит, станет еще сильнее. Есть качества, которые ему можно и нужно развивать. Рассчитываю, что мы сделаем это во время совместной работы.