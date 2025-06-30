Челестини высказался об интересе «Фенербахче» к Кисляку

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини ответил на вопросы о полузащитнике Матвее Кисляке.
– Матвей Кисляк в неполные 20 лет уже стал одним из лидеров команды. Как охарактеризуете его?
– Очень талантливый игрок, у меня самые приятные впечатления от первых дней совместной работы.
Вот подтверждение того, о чем мы с вами сейчас говорили – в молодом возрасте футболист демонстрирует серьезное качество игры, большое желание работать, соревноваться и побеждать.
Кисляк уже сейчас – зрелый, сложившийся игрок. На мой взгляд, он является отличным примером для других молодых футболистов.
– Общались с ним за эти дни?
– Подробной индивидуальной беседы пока не было, только короткие разговоры во время занятий.
Матвей очень хорошо работает, все требования схватывает на лету.
– Наверняка вы слышали, что Кисляком заинтересовался вице-чемпион Турции, «Фенербахче», где нынче работает Жозе Моуринью.
– Надеюсь, Кисляк сейчас не уйдет из ЦСКА. Убежден, что он прибавит, станет еще сильнее. Есть качества, которые ему можно и нужно развивать. Рассчитываю, что мы сделаем это во время совместной работы.
- 19-летний Кисляк провел 33 матча за ЦСКА, забил 4 гола и сделал 1 ассист.
- Его рыночная стоимость – 8 миллионов евро.
- Контракт игрока с армейцами действует до 30 июня 2028 года.