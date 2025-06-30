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Челестини высказался об интересе «Фенербахче» к Кисляку

Сегодня, 22:10
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Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини ответил на вопросы о полузащитнике Матвее Кисляке.

Матвей Кисляк в неполные 20 лет уже стал одним из лидеров команды. Как охарактеризуете его?

– Очень талантливый игрок, у меня самые приятные впечатления от первых дней совместной работы.

Вот подтверждение того, о чем мы с вами сейчас говорили – в молодом возрасте футболист демонстрирует серьезное качество игры, большое желание работать, соревноваться и побеждать.

Кисляк уже сейчас – зрелый, сложившийся игрок. На мой взгляд, он является отличным примером для других молодых футболистов.

– Общались с ним за эти дни?

– Подробной индивидуальной беседы пока не было, только короткие разговоры во время занятий.

Матвей очень хорошо работает, все требования схватывает на лету.

– Наверняка вы слышали, что Кисляком заинтересовался вице-чемпион Турции, «Фенербахче», где нынче работает Жозе Моуринью.

– Надеюсь, Кисляк сейчас не уйдет из ЦСКА. Убежден, что он прибавит, станет еще сильнее. Есть качества, которые ему можно и нужно развивать. Рассчитываю, что мы сделаем это во время совместной работы.

  • 19-летний Кисляк провел 33 матча за ЦСКА, забил 4 гола и сделал 1 ассист.
  • Его рыночная стоимость – 8 миллионов евро.
  • Контракт игрока с армейцами действует до 30 июня 2028 года.

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Источник: Bobsoccer
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига ЦСКА Фенербахче Кисляк Матвей Челестини Фабио
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Комментарии (1)
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спартак параша
1751312541
Зачем Фенеру полуживой конь??? так на подхвате будет, мячики да бутылки с водой подносить...или кофе по утрам в отель приносить
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