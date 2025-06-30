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Черчесов высказался о статусе «Спартака»

Сегодня, 20:16

Станислав Черчесов считает, что «Спартак» остается фаворитом всех турниров, несмотря на результаты в последних сезонах.

«Спартак» изначально должен быть фаворитом Кубка, РПЛ и вообще. Потому что есть история, я не понаслышке знаю, как там и что.

Я 100 лет провел там. У них есть бюджет. Не буду называть клубы, но иногда я не знал, что у нас завтра будет.

А такие клубы как «Спартак», «Зенит», «Локомотив»… Есть бюджет, который ты можешь планировать», – сказал Черчесов.

  • В прошедшем сезоне РПЛ спартаковцы финишировали на 4-м месте.
  • Из Кубка они вылетели от «Ростова», дойдя до финала Пути регионов.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Спартак Черчесов Станислав
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