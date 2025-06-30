Черчесов высказался о статусе «Спартака»

Станислав Черчесов считает, что «Спартак» остается фаворитом всех турниров, несмотря на результаты в последних сезонах.

«Спартак» изначально должен быть фаворитом Кубка, РПЛ и вообще. Потому что есть история, я не понаслышке знаю, как там и что.

Я 100 лет провел там. У них есть бюджет. Не буду называть клубы, но иногда я не знал, что у нас завтра будет.

А такие клубы как «Спартак», «Зенит», «Локомотив»… Есть бюджет, который ты можешь планировать», – сказал Черчесов.