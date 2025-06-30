Тренер «Акрона» расстроен отсутствием наград у Дзюбы за сезон РПЛ: «Вклад Артема в развитие футбола должен быть оценен»

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев прокомментировал отсутствие наград у форварда Артема Дзюбы по итогам сезона РПЛ.

«Немного смутило, что никак по итогам сезона не оценили Дзюбу. Он стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, в составе сборной России. Я думал, что это как‑то отметят. Было очень неприятно. Это неверно и неправильно, на мой взгляд.

Вклад Артема в развитие футбола России должен был быть оценен. Младшее поколение видит в нем человека, к успехам которого оно стремится. Такие люди делают сильнее государство. Сожалею очень!» – сказал Тедеев.