Тренер «Акрона» расстроен отсутствием наград у Дзюбы за сезон РПЛ: «Вклад Артема в развитие футбола должен быть оценен»

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев прокомментировал отсутствие наград у форварда Артема Дзюбы по итогам сезона РПЛ.
«Немного смутило, что никак по итогам сезона не оценили Дзюбу. Он стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, в составе сборной России. Я думал, что это как‑то отметят. Было очень неприятно. Это неверно и неправильно, на мой взгляд.
Вклад Артема в развитие футбола России должен был быть оценен. Младшее поколение видит в нем человека, к успехам которого оно стремится. Такие люди делают сильнее государство. Сожалею очень!» – сказал Тедеев.
- 36-летний форвард в «Акроне» с сентября 2024 года.
- 1 июня с ним продлили контракт еще на один сезон.
- Статистика игрока за тольяттинцев: 24 матча, 10 голов, 7 ассистов.
Источник: «Матч ТВ»