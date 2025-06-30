Карпин сказал, какие игроки нужны «Динамо»

Новый главный тренер «Динамо» Валерий Карпин ответил на вопросы о трансферных планах клуба.

– Понятно, что пока футболисты под нагрузками. Так что пока все не оптимально.

– Рассматривается Иван Сергеев на позицию центрального нападающего. Если не случится трансфер, рассматриваете ли на эту позицию Гладышева?

– Давайте так, пока Гладышева рассматриваем на позиции правого нападающего, назовем его так. В зависимости от того, что будет ближе к чемпионату, будем смотреть.

– Есть понимание, как еще изменится состав?

– Сколько именно трансферов случится, не знаю, но понятно, что усиление нужно. Даже чисто количественно игроков не хватает.

Нужны футболисты такого уровня, которые могут соответствовать задачам «Динамо».