Карпин сказал, какие игроки нужны «Динамо»

Новый главный тренер «Динамо» Валерий Карпин ответил на вопросы о трансферных планах клуба.
– Понятно, что пока футболисты под нагрузками. Так что пока все не оптимально.
– Рассматривается Иван Сергеев на позицию центрального нападающего. Если не случится трансфер, рассматриваете ли на эту позицию Гладышева?
– Давайте так, пока Гладышева рассматриваем на позиции правого нападающего, назовем его так. В зависимости от того, что будет ближе к чемпионату, будем смотреть.
– Есть понимание, как еще изменится состав?
– Сколько именно трансферов случится, не знаю, но понятно, что усиление нужно. Даже чисто количественно игроков не хватает.
Нужны футболисты такого уровня, которые могут соответствовать задачам «Динамо».
- Динамовцы финишировали на 5-м месте в прошедшем сезоне РПЛ.
- Этим летом клуб купил защитника «Ростова» Максима Осипенко.
- При этом ушли два игрока обороны Эли Даса и Фабиан Бальбуэна.
Источник: «Матч ТВ»