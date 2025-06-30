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  • Тимощук ответил, пошла ли на пользу российскому футболу смена чемпиона

Тимощук ответил, пошла ли на пользу российскому футболу смена чемпиона

Сегодня, 18:50
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Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук порассуждал об упущенном чемпионстве петербургской команды.

– Смена чемпиона пошла на пользу российскому футболу?

– Все говорят, что пошла. Лично для меня – нет (смеется). Мы хотели победить.

– А «Зениту» – невыигрыш чемпионства?

– Будем надеяться, что да. В паузу отдохнули, потому что в сезоне было сложно и морально, и физически – переезды, перелеты, давление, и каждый игрок реагирует на это по-разному, иногда было тяжеловато.

Сейчас перезарядились, отдохнули, и с первых дней сборов видно, что все в хорошем настроении. Пока не начались нагрузки: сейчас они начнут подуставать, и уже настроение будет не таким хорошим (смеется).

Но мы просто обязаны сделать выводы из того, что произошло в минувшем сезоне.

  • «Зенит» не стал чемпионом впервые с 2018 года.
  • РПЛ в сезоне-2024/25 выиграл «Краснодар».

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Тимощук Анатолий
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