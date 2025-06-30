Черчесов прокомментировал снятие трансферного бана с «Локомотива»

Станислав Черчесов ответил на вопрос о перспективах «Локомотива» после снятия трансферного бана.

Запрет действовал с 18 июня.

Причина – невыплата компенсации «Мариуполю» за трансфер защитника Марка Мампасси.

«Локо» финишировал на 6-м месте в сезоне РПЛ-2024/25.

– С «Локомотива» сняли трансферный бан. Значит ли это, что клуб с новой силой будет претендовать на самое высокое место?

– Это еще не значит, что ты будешь претендовать. Они пополнили свой состав тремя игроками. Другое дело, что у них и до этого был достаточно крепкий состав.

Но, как я уже и сказал, трансферы – это хорошо, но я верю в тренировочный процесс, а не в команду.

«Локомотив» был чемпионом и обладателем Кубка, это история, от этого никуда не денешься. Но другое дело, что нужно себя нацеливать.