Батраков встал на защиту Соболева

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков не считает проблемой пристрастие Александра Соболева к компьютерным играм.

– Вадим Раков говорил о том, что вы самый жeсткий среди футболистов в фифу и контру. Часто играете?

– В фифу уже не так часто играю. Много играл в 20-ю и 21-ю части во время карантина, а сейчас только пару матчей могу сыграть.

В контре я не самый сильный, скорее один из. В свободное время могу поиграть. Саня Сильянов тоже здорово играет, Макс Осипенко ещe.

На самом деле, много футболистов хорошо в контру играют, всех и не назову.

– Самый известный игроман в РПЛ – Александр Соболев. Много новостей посвящается тому, сколько часов в доте или контре он проводит. Могут ли игры сказаться на футболе?

– Если у Соболева есть свободное время, почему он не может поиграть? Мне кажется, слишком много уделяют внимания тому, сколько играет Саша.

Это его свободное время, в которое он может делать что угодно. Если ко всему с головой подходить, то игры не навредят спорту. Надо просто не перебарщивать, знать меру.