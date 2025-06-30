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Мостовой дал совет «Спартаку»

30 июня 2025, 13:05
3

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой рад, что европейские клубы приезжают в Россию.

  • «Зенит» в июле примет швейцарский «Сьон».
  • «Динамо» и ЦСКА на этой неделе сыграют с гостями из Сербии.
  • «Спартак» этим летом проводит матчи только с российскими клубами.

«Считаю инициативу клубов РПЛ приглашать зарубежные клубы для межсезонных товарищеских матчей отличной идеей! В условиях отсутствия еврокубков важно использовать любые возможности для международной практики футболистов. Также, я думаю, такие матчи будут очень интересны для болельщиков – всегда приятно летом сходить на футбол и посмотреть на команду вне турнирных задач.

Поэтому я бы посоветовал «Спартаку» тоже пойти по пути «Динамо», ЦСКА и «Зенита», которые позвали в гости клубы из Сербии и Швейцарии», – сказал Мостовой.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Мостовой Александр
Комментарии (3)
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NewLife
1751279091
Возврат к стране советов)) Бомбардир, введите должность советника для Мостового))
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bobsan
1751282273
Хороший совет-не давать советов.
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SLADE2019
1751283281
Опять по что зря, Мостовому достается. Совет то правильный, хоть и не шибко оригинальный.
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