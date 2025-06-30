Мостовой дал совет «Спартаку»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой рад, что европейские клубы приезжают в Россию.

«Зенит» в июле примет швейцарский «Сьон».

«Динамо» и ЦСКА на этой неделе сыграют с гостями из Сербии.

«Спартак» этим летом проводит матчи только с российскими клубами.

«Считаю инициативу клубов РПЛ приглашать зарубежные клубы для межсезонных товарищеских матчей отличной идеей! В условиях отсутствия еврокубков важно использовать любые возможности для международной практики футболистов. Также, я думаю, такие матчи будут очень интересны для болельщиков – всегда приятно летом сходить на футбол и посмотреть на команду вне турнирных задач.

Поэтому я бы посоветовал «Спартаку» тоже пойти по пути «Динамо», ЦСКА и «Зенита», которые позвали в гости клубы из Сербии и Швейцарии», – сказал Мостовой.