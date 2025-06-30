В «Зените» откровенно признались, почему не делают ставку на воспитанников

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук ответил, почему в основе клуба практически нет петербургских воспитанников.
«Воспитанники есть. Мы сейчас на этом сборе привлекаем к работе большое количество молодых игроков. Мы на каждый сбор берeм молодых, лучших, мы хотим их использовать, смотрим на них долго.
Но времени на то, чтобы ждать от них каких-то чудес, у нас нет. Потому что мы заложники результата, и мы не можем позволить себе то, что могут позволить себе другие клубы – дать молодому больше времени развиваться», – сказал Тимощук.
- «Зенит» в 2019-2024 годах 6 раз подряд взял РПЛ.
- В прошлом сезоне титул впервые достался «Краснодару».
- Новый сезон РПЛ стартует 18 июля.
Источник: «РБ Спорт»