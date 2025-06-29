Самый дорогой игрок в истории «Торпедо» не хочет возвращаться в клуб

Атакующий полузащитник «Торпедо» Йейсон Гузман не вернулся из отпуска.

27-летний футболист не хочет возвращаться в расположение московского клуба.

Он находится в Колумбии и не выходит на связь. Хавбек убрал упоминание «Торпедо» из профиля в соцсетях.