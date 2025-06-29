РФС пригрозил «Торпедо» исключением из всех соревнований

Российский футбольный союз проинформировал руководство «Торпедо» о возможном ужесточении санкций.

РФС пригрозил московскому клубу исключением из всех соревнований в случае обращения в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Торпедовцев предупредили, что разбирательства в Лозанне приведут к наихудшим последствиям, то есть их уберут из РПЛ и не дадут играть в Первой лиге.

«Если черно-белые спокойно примут наказание за попытку подкупа судей собственным гендиром, то сначала их исключат из РПЛ, а потом, в виде исключения решением Исполкома, вернут в Первую лигу. Ведь там есть свободное место, а команда все же с традициями.

Если же «Торпедо» будет упорствовать и соберется отстаивать свои права в Лозанне, то их исключат из всех соревнований совсем и будут они играть на первенство Москвы (третья лига)», – сообщил источник.