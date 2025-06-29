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Роналду: «Я не обычный человек, если честно»

Сегодня, 19:45

40-летний нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался о планах на будущее.

«Инвестиции в саудовский спорт? Почему нет? Хотя это зависит от многих факторов.

Но я не обычный человек, если честно. У меня не такой образ мышления, как у других футболистов. Не говорю, что я лучше их, но я мыслю иначе.

Могу прямо сейчас сказать, что не буду тренером. В ближайшие 5, 10, 20 лет. Хотя жизнь всегда полна сюрпризов.

Но вот участвовать в проектах, в развитии страны – это да. Я приехал не только для того, чтобы играть в футбол. Я приехал менять страну и ее культуру. Я часть этого процесса», – заявил Роналду.

  • На этой неделе «Аль-Наср» объявил о продлении контракта с португальцем до 2027 года.
  • Нападающий провел в саудовском клубе 2,5 года.
  • Его статистика: 111 матчей, 99 голов, 19 ассистов.

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Источник: твиттер «Аль-Насра»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Наср Роналду Криштиану
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