Роналду: «Я не обычный человек, если честно»

40-летний нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался о планах на будущее.

«Инвестиции в саудовский спорт? Почему нет? Хотя это зависит от многих факторов.

Но я не обычный человек, если честно. У меня не такой образ мышления, как у других футболистов. Не говорю, что я лучше их, но я мыслю иначе.

Могу прямо сейчас сказать, что не буду тренером. В ближайшие 5, 10, 20 лет. Хотя жизнь всегда полна сюрпризов.

Но вот участвовать в проектах, в развитии страны – это да. Я приехал не только для того, чтобы играть в футбол. Я приехал менять страну и ее культуру. Я часть этого процесса», – заявил Роналду.