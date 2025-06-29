Роналду: «Я не обычный человек, если честно»

40-летний нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался о планах на будущее.
«Инвестиции в саудовский спорт? Почему нет? Хотя это зависит от многих факторов.
Но я не обычный человек, если честно. У меня не такой образ мышления, как у других футболистов. Не говорю, что я лучше их, но я мыслю иначе.
Могу прямо сейчас сказать, что не буду тренером. В ближайшие 5, 10, 20 лет. Хотя жизнь всегда полна сюрпризов.
Но вот участвовать в проектах, в развитии страны – это да. Я приехал не только для того, чтобы играть в футбол. Я приехал менять страну и ее культуру. Я часть этого процесса», – заявил Роналду.
- На этой неделе «Аль-Наср» объявил о продлении контракта с португальцем до 2027 года.
- Нападающий провел в саудовском клубе 2,5 года.
- Его статистика: 111 матчей, 99 голов, 19 ассистов.
Источник: твиттер «Аль-Насра»