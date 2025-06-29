Тимощук оценил дебютный сезон Глушенкова в «Зените»

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук высказался об игре Максима Глушенкова в составе петербургской команды.

«Думаю, после первой травмы Макса просто выбило из его комфортной зоны. Был ряд матчей, когда он действовал не очень удачно. Но он сам поднял свою планку очень высоко. А если все время держать такой уровень – можно претендовать на попадание в состав любого европейского гранда.

Но Сергей Богданович [Семак] всегда поддерживал Макса, почти во всех поединках, когда он был здоров, он появлялся в составе. Так что все зависит от него самого.

Возможно, Глушенкову надо еще немного времени на адаптацию в новом клубе, потому что требования другие, уровень восприятия своих высказываний – другой, потому что ты в другой команде.

Надеюсь, Макс сделает выводы из всех ситуаций, которые были. Но надо понимать, что он такой, какой он есть. И с этим нужно работать, постараться что-то подкорректировать. Потому что нам всем важно, чтобы каждый игрок в «Зените» чувствовал себя комфортно и выдавал на поле все лучшие качества, которыми обладает.

Но чтобы играть и соответствовать уровню команды, надо максимально выкладываться на каждой тренировке и в каждом матче. Потому что мы хотим соответствовать самому высокому уровню», – заявил Тимощук.