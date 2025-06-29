«Динамо» отказывается от помощи экстрасенсов и колдунов, предлагающих снять проклятие

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров не верит в клубное проклятие.

«Я в проклятие не верю. Крестный ход – инициатива болельщиков.

А что касается экстрасенсов и колдунов, они часто предлагают нам свои услуги, но мы отправляем их на известный телеканал», – сказал Пивоваров.