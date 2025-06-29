«Динамо» отказывается от помощи экстрасенсов и колдунов, предлагающих снять проклятие

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров не верит в клубное проклятие.
«Я в проклятие не верю. Крестный ход – инициатива болельщиков.
А что касается экстрасенсов и колдунов, они часто предлагают нам свои услуги, но мы отправляем их на известный телеканал», – сказал Пивоваров.
- «Динамо» не может стать чемпионом с 1976 года. Есть версия, что москвичи больше никогда не станут чемпионами.
- Болельщики связывают это с проклятием, наложенным женой Александра Севидова.
- Чтобы его снять, фанаты планируют провести крестный ход вокруг «ВТБ Арены».
Источник: «Р-Спорт»