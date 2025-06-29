Владелец «Торпедо» руководит клубом из СИЗО

Нахождение в СИЗО не мешает владельцу «Торпедо» Леониду Соболеву управлять клубом. Об этом рассказал адвокат Андрей Алешкин.

– Я был у Леонида в пятницу. Он лично принимает все решения по строительству стадиона, отдает указания. Полностью погружен в работу, а мы делаем достаточно для того, чтобы он владел полной информацией как по клубу, так и по строительству. Все получает в оперативном порядке и принимает решения.

– По сути, Соболев продолжает руководить клубом из СИЗО.

– Фактически он им руководит, да.