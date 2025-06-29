Владелец «Торпедо» руководит клубом из СИЗО

Нахождение в СИЗО не мешает владельцу «Торпедо» Леониду Соболеву управлять клубом. Об этом рассказал адвокат Андрей Алешкин.
– Я был у Леонида в пятницу. Он лично принимает все решения по строительству стадиона, отдает указания. Полностью погружен в работу, а мы делаем достаточно для того, чтобы он владел полной информацией как по клубу, так и по строительству. Все получает в оперативном порядке и принимает решения.
– По сути, Соболев продолжает руководить клубом из СИЗО.
– Фактически он им руководит, да.
- По данным журналиста Ивана Карпова, специальная комиссия КДК рассмотрит ситуацию с «Торпедо», руководство которого было арестовано. Существует вероятность, что клуб не будет допущен к выступлениям в РПЛ.
- Совладелец «Торпедо» Леонид Соболев и бывший генеральный директор черно‑белых Валерий Скородумов были заключены под стражу на 2 месяца по делу об оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования. Бухгалтер Елена Волкова была отправлена под арест. Их подозревают в попытке подкупа судьи Максима Перезвы.
- Сезон РПЛ стартует 18 июля.
Источник: «РБ Спорт»