Товарищеский матч. «Спартак» победил «Торпедо»

«Спартак» выиграл у «Торпедо» со счетом 3:1 в товарищеском матче на базе красно-белых в Тарасовке.

Счет в матче открыли хозяева поля на 34-й минуте, когда Роман Зобнин реализовал пенальти. «Торпедо» отыгралось на 45-й – отличился Ираклий Манелов.

После перерыва «Спартак» забил еще два гола. На 46-й минуте отличился Маркиньос, а на 75-й Эсьекьель Барко.

Товарищеский матч

«Спартак» – «Торпедо» – 3:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Зобнин, 34 (с пенальти); 1:1 – Манелов, 45; 2:1 – Маркиньос, 46; 3:1 – Барко, 75.

Видео голов матча опубликовано в телеграм-каналах клубов.