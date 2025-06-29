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Товарищеский матч. «Спартак» победил «Торпедо»

Сегодня, 12:58
10

«Спартак» выиграл у «Торпедо» со счетом 3:1 в товарищеском матче на базе красно-белых в Тарасовке.

Счет в матче открыли хозяева поля на 34-й минуте, когда Роман Зобнин реализовал пенальти. «Торпедо» отыгралось на 45-й – отличился Ираклий Манелов.

После перерыва «Спартак» забил еще два гола. На 46-й минуте отличился Маркиньос, а на 75-й Эсьекьель Барко.

Товарищеский матч

«Спартак» – «Торпедо» – 3:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Зобнин, 34 (с пенальти); 1:1 – Манелов, 45; 2:1 – Маркиньос, 46; 3:1 – Барко, 75.

Видео голов матча опубликовано в телеграм-каналах клубов.

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Источник: «Бомбардир»
Товарищеские матчи Россия. Премьер-лига Торпедо Спартак
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Комментарии (10)
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NewLife
1751191543
И это без болотного и комличенки))
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АК 68
1751191588
Разминочная игра после перерыва прежде всего для оценки со стороны тренеров - кто в каком состоянии находится. А победа - конечно же приятный бонус.
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fakeid
1751191630
стыд и позор)
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...уефан
1751192150
...ну, понеслася душа в рай!...
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Интерес
1751192436
Когда "Спартак" выигрывает всю предсезонку,это его болельщиков должно насторожить.Первый "разведпризнак" пошёл.
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Прокс
1751192543
Даже в товарняках пенки ставят,здесь и то платят!!!
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Литейный 4 (returned)
1751192970
Даже в товарняках судьи по привычке ставят липовые пенальти. Тут то что тащить хряков? Гыгыгы
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FWSPM
1751194682
помазун опять дурака пустил...печальная тенденция. по игре все ожидаемо вышли барков с маркиньосом во втором тайме и сразу 2+1 а так бы и дальше вату катали
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Айболид
1751194914
Ну ? Как же им удалось ? Они сотворили НЕВОЗМОЖНОЕ !!!!!!
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Мордаванин
1751197799
масковский договорняк гыыыыы)
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