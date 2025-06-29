Григорян сказал, зачем «Спартаку» нужен Заболотный

Российский тренер Александр Григорян высказался о возможном переходе в «Спартак» нападающего Антона Заболотного.

«Смотрите на действия Станковича. Сначала звонок Комличенко – совершенно очевидно, что нужен большой нападающий, который умеет выигрывать единоборства. Потом приглашают Сергеева – разные типажи, а затем вновь возврат к большому форварду.

Это говорит о том, что Гарсия на позиции центрального нападающего его не убедил. Для чего нужен Заболотный? Как вариант в атаке. Угальде все же больше ложная девятка», – сказал Григорян.