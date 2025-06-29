Карпин сказал, при каких условиях мог остаться в «Ростове»

Главный тренер «Динамо» и сборной России Валерий Карпин сказал, что ушел с поста главного тренера «Ростова» зимой из-за изменений в клубе.

«Была договоренность с президентом «Ростова», что если в клубе остается все так, как есть, то весь тренерский штаб там же и остается. Это было в декабре‑январе», – сказал Карпин.