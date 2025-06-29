Карпин сказал, при каких условиях мог остаться в «Ростове»

Главный тренер «Динамо» и сборной России Валерий Карпин сказал, что ушел с поста главного тренера «Ростова» зимой из-за изменений в клубе.
«Была договоренность с президентом «Ростова», что если в клубе остается все так, как есть, то весь тренерский штаб там же и остается. Это было в декабре‑январе», – сказал Карпин.
- 56-летний Валерий Карпин стал главным тренером «Динамо» 13 июня.
- С июля 2021 года он также возглавляет сборную России.
- Карпин был главным тренером «Ростова» с 10 марта 2022 года по 25 февраля 2025 года.
Источник: «Матч ТВ»