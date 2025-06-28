Карпин выбрал основное место работы между сборной России и «Динамо»

Главный тренер сборной России и «Динамо» Валерий Карпин проккомментировал совмещение постов в национальной команде и клубе.

– Что будет в случае возвращения на международную арену? Обсуждали с руководством «Динамо»?

– Обсуждали. Если допустят, то это будет осень 2026 года, может, март 2027‑го. Могут объявить, что допустили. То есть минимум один сезон пройдет, а то и больше.

– То есть вы автоматически уходите в сборную?

– Да, правильно. Это основное место работы. А в «Динамо» – совмещение. В момент, когда случится возвращение [сборной России на международную арену], это совмещение отзывается.

– В каком из матчей был наиболее приближенный к основному состав? С Нигерией?

– Нет. Возможно, с Сербией или с Камеруном.