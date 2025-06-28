Черчесов сказал, когда Акинфееву нужно задуматься о завершении карьеры

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов пожелал вратарю ЦСКА Игорю Акинфееву довести число матчей в карьере до 1000 и только после этого задуматься о завершении карьеры.

«Акинфеева я знаю не понаслышке. Акинфеев-вратарь – это одно, но Акинфеев – это ещe и большая личность, которая российский футбол представляла и представляет по сегодняшний день на самом высоком уровне.

Я был на матче ЦСКА – «Краснодар». Помните, он отбил ногой удар, который шeл практически в упор. И мой сосед по месту на трибуне, сказал: «О, случайно». Я ответил, что он так уже 25-й год «случайно» отбивает.

Поэтому давайте пожелаем Игорю, чтобы он не останавливался и сыграл свой тысячный матч в карьере. Только тогда ему можно будет подумать, продолжать дальше играть или нет», – сказал Черчесов.