Уильямс согласился на понижение зарплаты в «Барселоне» в первый год

Вингер «Атлетика» Нико Уильямс пошел на определенные уступки ради подписания контракта с «Барселоной». В частности, футболист согласился на снижение выплат в первый год по соглашению с «блауграной» до такого уровня, который позволит зарегистрировать его договор.

Контракт Уильямса с «Барселоной» будет рассчитан на 6 лет и за это время каталонский клуб компенсирует Уильямсу недополученные средства. Сообщается, что «блауграна» и футболист быстро договорились о сроке соглашения и сумме заработной платы.

«Барселона» гарантировала Уильямсу, что он сможет выйти на поле в 1-м туре чемпионата Испании.

Все вопросы, касающиеся перехода игрока из «Атлетика», будут улажены до 9 июля.