Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Клубный ЧМ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • Уильямс согласился на понижение зарплаты в «Барселоне» в первый год

Уильямс согласился на понижение зарплаты в «Барселоне» в первый год

Сегодня, 20:56

Вингер «Атлетика» Нико Уильямс пошел на определенные уступки ради подписания контракта с «Барселоной». В частности, футболист согласился на снижение выплат в первый год по соглашению с «блауграной» до такого уровня, который позволит зарегистрировать его договор.

Контракт Уильямса с «Барселоной» будет рассчитан на 6 лет и за это время каталонский клуб компенсирует Уильямсу недополученные средства. Сообщается, что «блауграна» и футболист быстро договорились о сроке соглашения и сумме заработной платы.

«Барселона» гарантировала Уильямсу, что он сможет выйти на поле в 1-м туре чемпионата Испании.

Все вопросы, касающиеся перехода игрока из «Атлетика», будут улажены до 9 июля.

Еще по теме:
Стало известно, когда «Барселона» выплатит долги Месси и другим игрокам за 2020 год
Рафинья критикует Клубный чемпионат мира 2025: футболистов «обязали поехать», а Гвардиола тревожится за здоровье игроков
«Барселона» готовит для Ямаля особенный подарок на 18-летие 6
Источник: Sport.es
Испания. Примера Атлетик Барселона Уильямс Нико
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Карпин прокомментировал интерес «Динамо» к Сергееву
20:23
«Ростов» принял решение по Вахании
19:40
ФотоПогба стал игроком «Монако»
19:24
1
«Торпедо» будет играть в РПЛ на искусственном газоне
19:13
Ледяхов сказал, какой клуб популярнее – «Спартак» или «Зенит»
19:04
4
Медведев высказался о проведении финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге
18:25
4
ФотоЦСКА продал вратаря клубу Первой лиги
18:18
ФотоОпределился победитель стыковых матчей за место в Первой лиге
17:45
4
Глава Дагестана сделал заявление из-за драки на матче махачкалинского «Динамо» и «Краснодара»
17:28
3
Динамовец Маричаль поделился первыми впечатлениями от Карпина
16:30
1
Все новости
Все новости
Уильямс согласился на понижение зарплаты в «Барселоне» в первый год
20:56
Стало известно, когда «Барселона» выплатит долги Месси и другим игрокам за 2020 год
20:09
«Барселона» готовит для Ямаля особенный подарок на 18-летие
Вчера, 14:38
6
Мбаппе пригрозили из-за иска против «ПСЖ»: «Я расскажу, что ты делаешь в Палм-Бич, и почему ты подхватил желудочную болезнь»
26 июня
Винисиус сделал подарок баскетболисту НБА
26 июня
Умер 23-летний футболист «Лас-Пальмаса»
26 июня
Мбаппе подал в суд на «ПСЖ» из-за «принуждения к подписанию контракта»
26 июня
3
Победитель «Формулы-1» Алонсо: «Помню, как ходил в детстве на «Овьедо», следил за Онопко»
26 июня
Ямаля заметили с 28-летней певицей на Ибице: подробности
25 июня
9
Президент «Барселоны» подтвердил трансфер Фати в «Монако»
25 июня
Мбаппе вернулся к тренировкам после госпитализации
25 июня
1
Стало известно, когда «Барса» вернется на «Камп Ноу»
25 июня
Ямаля раскритиковали за развязное поведение: «На месте отца ударил бы его кепкой»
25 июня
3
Мбаппе потерял 4-5 килограммов из-за болезни
24 июня
1
Ван Боммел сравнил Месси и Ямаля
24 июня
Стали известны сроки восстановления Беллингема после операции на плече
23 июня
У Рауля появился новый вариант продолжения тренерской карьеры
23 июня
«Барселона» собралась подписать 19-летнего игрока «Копенгагена»
23 июня
Беллингем перенесет операцию
23 июня
Хаби Алонсо высказался о Винисиусе после его решения удалить фото с «Реалом»
22 июня
ФотоФанаты «Атлетика» закрасили изображение Уильямса на мурале из-за недовольства переговорами игрока с «Барселоной»
22 июня
3
Винисиус удалил фотографии с трофеями ЛЧ в составе «Реала»
22 июня
2
«Реал Овьедо» с помощью 40-летнего Касорлы вернулся в Примеру спустя 24 года
22 июня
Стало известно, когда и куда уйдет Левандовски из «Барселоны»
21 июня
2
Экс-порноактриса заявила, что Ямаль хотел с ней встретиться – Ламин ответил
21 июня
2
«Барселона» купила вратаря за 25 миллионов
20 июня
4
Фото29-летняя модель прокомментировала совместный отдых с 17-летним Ямалем
20 июня
8
Мбаппе госпитализировали в США
19 июня
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 