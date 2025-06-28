Петржела оценил тренерский потенциал Аршавина

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о тренерском потенциале бывшего подопечного в петербургском клубе Андрея Аршавина.
«Аршавин был великим игроком и будет прекрасным тренером. Он человек, у которого есть свое собственное мнение и видение футбола. Ему однозначно есть что передать своим игрокам. Я держу за него кулачки»
Петржела также отмечал, что игрок мог добиться большего в своей игровой карьере: «Аршавин мог бы добиться ещe большего в своей карьере, учитывая его талант и потенциал».
- 44-летний Аршавин работает на различных должностях в «Зените» с 2019 года. Недавно экс-нападающий сборной России сообщил о продлении контракта с петербуржцами на два года.
- Его игровая карьера продолжалась с 1999 по 2018 год.
Источник: Legalbet