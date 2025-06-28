«Торпедо» будет играть в РПЛ на искусственном газоне

Новый генеральный директор «Торпедо» Сергей Синяев рассказал о ситуации в клубе, который готовится в предстоящем сезоне выступать в РПЛ.

«Футбольный клуб «Торпедо Москва» по запросу РФС своевременно предоставил все необходимые документы, подтверждающие выполнение ранее представленных финансовых гарантий, необходимых для участия клуба в МИР РПЛ в сезоне 2025/2026. Необходимо отдельно подчеркнуть, что наш клуб финансово стабилен и не испытывает никаких материальных проблем.

Подготовка команды к новому сезону осуществляется в полном соответствии с заранее составленным нашим тренерским штабом планом. До завершения летнего межсезонья запланировано проведение ещe трeх контрольных матчей.

«Торпедо» продолжает вести активную деятельность на трансферном рынке. В ближайшее время команда будет усилена – работа в этом направлении также идeт в плановом режиме.

В новом сезоне бОльшую часть домашних игр чeрно-белые проведут на «Арене Химки». Руководство арены уведомило наш клуб, что в летнюю паузу на этом стадионе производится замена газона с натурального на искусственный. Все работы будут завершены к началу сезона.

Строительство нашей новой арены на Восточной улице продолжается: ранее озвученные сроки готовности и сдачи объекта будут соблюдены. Ни о каких перебоях и проблемах с финансированием строительных работ речи нет», – заявил Синяев.