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«Торпедо» будет играть в РПЛ на искусственном газоне

Сегодня, 19:13

Новый генеральный директор «Торпедо» Сергей Синяев рассказал о ситуации в клубе, который готовится в предстоящем сезоне выступать в РПЛ.

«Футбольный клуб «Торпедо Москва» по запросу РФС своевременно предоставил все необходимые документы, подтверждающие выполнение ранее представленных финансовых гарантий, необходимых для участия клуба в МИР РПЛ в сезоне 2025/2026. Необходимо отдельно подчеркнуть, что наш клуб финансово стабилен и не испытывает никаких материальных проблем.

Подготовка команды к новому сезону осуществляется в полном соответствии с заранее составленным нашим тренерским штабом планом. До завершения летнего межсезонья запланировано проведение ещe трeх контрольных матчей.

«Торпедо» продолжает вести активную деятельность на трансферном рынке. В ближайшее время команда будет усилена – работа в этом направлении также идeт в плановом режиме.

В новом сезоне бОльшую часть домашних игр чeрно-белые проведут на «Арене Химки». Руководство арены уведомило наш клуб, что в летнюю паузу на этом стадионе производится замена газона с натурального на искусственный. Все работы будут завершены к началу сезона.

Строительство нашей новой арены на Восточной улице продолжается: ранее озвученные сроки готовности и сдачи объекта будут соблюдены. Ни о каких перебоях и проблемах с финансированием строительных работ речи нет», – заявил Синяев.

  • Синяев стал генеральным директором «Торпедо» 27 июня.
  • Предыдущий гендиректор Валерий Скородумов 21 июня был арестован вместе с совладельцем клуба Леонидом Соболевым. Они отправлены в СИЗО. Бухгалтер клуба Ирина Волкова заключена под домашний арест.
  • Их подозревают в попытке подкупа рефери и вменяют ч. 2 ст. 184 УК РФ (оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса).
  • Президент РФС Александр Дюков объявил, что союз проводит свое разбирательство по поводу ситуации в «Торпедо».
  • Сообщалось, что московский клуб могут лишить права выступать в РПЛ.

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Источник: официальный сайт «Торпедо»
Россия. Премьер-лига Торпедо Синяев Сергей
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