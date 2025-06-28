Реакция РФС на покупку Садыговым клуба в Турции

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал возможную покупку экс-инвестором «Химок» Туфаном Садыговым 50% акций клуба «Серик Беледиеспор».
«У нас, как у Российского футбольного союза, нет оснований для того, чтобы такие вопросы задать. Что касается банкротства здесь, в России, то, конечно, хотелось бы, чтобы «Химки» рассчитались со всеми своими кредиторами. Это важно. Что касается оценки этого события, то хотелось бы, чтобы граждане России прежде всего инвестировали в наш отечественный футбол», – сказал Дюков.
- Сообщалось, что Садыгов приобрeл 50% акций «Серик Беледиеспора» за 4 миллиона евро.
- В прошлом сезоне «Серик Беледиеспор» занял 1-е место в одной из двух групп турецкой Второй лиги (третьего по статусу дивизиона) и вышел в Первую лигу (второй дивизион).
- Тренером клуба с большой долей вероятности станет Сергей Юран, ранее работавший в «Химках».
- Сообщалось, что «Серик Беледиеспор» заинтересован в 4 российских игроках – Резиуане Мирзове, Илье Садыгове, Илье Берковском и Кирилле Гоцуке.
- Ранее «Химки» заявили о приостановке своей работы из-за банкротства.
Источник: Metaratings.ru