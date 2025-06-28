Реакция РФС на покупку Садыговым клуба в Турции

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал возможную покупку экс-инвестором «Химок» Туфаном Садыговым 50% акций клуба «Серик Беледиеспор».

«У нас, как у Российского футбольного союза, нет оснований для того, чтобы такие вопросы задать. Что касается банкротства здесь, в России, то, конечно, хотелось бы, чтобы «Химки» рассчитались со всеми своими кредиторами. Это важно. Что касается оценки этого события, то хотелось бы, чтобы граждане России прежде всего инвестировали в наш отечественный футбол», – сказал Дюков.