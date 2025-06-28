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  • Глава Дагестана сделал заявление из-за драки на матче махачкалинского «Динамо» и «Краснодара»

Глава Дагестана сделал заявление из-за драки на матче махачкалинского «Динамо» и «Краснодара»

Сегодня, 17:28
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Глава Дагестана Сергей Меликов прокомментировал ситуацию, возникшую в предсезонном матче «Краснодар» – «Динамо Мх» (4:1).

«Неприятной неожиданностью для меня стала драка в товарищеском матче махачкалинского «Динамо» с «Краснодаром».

В первом тайме не сдержали эмоции представители обеих команд. Пока сложно дать оценку, кто стал инициатором драки, кто перешел приемлемую черту, ясно одно – произошло то, что не должно было произойти!

Товарищеский матч в принципе не предполагает такого накала эмоций. Тем более с клубом «Краснодар», с которым нас связывают самые искренние добрые отношения. Команда заслуженно завоевала в этом году чемпионство, с чем мы все еe поздравляли.

Президент «Динамо» Гаджи Гаджиев уже обсудил ситуацию с президентом клуба «Краснодар» Сергеем Галицким. Принято самое верное решение – наказать тех игроков, которые позволили эмоциям взять верх.

Я полностью поддерживаю эту позицию: меры в отношении тех, кто участвовал в этой потасовке, должны быть приняты. Ведь каждый из них – не просто футболист, он лицо клуба и от него зависит репутация махачкалинского «Динамо» и всего дагестанского футбола. Об этом нельзя забывать, когда надеваешь бело-голубую форму.

При этом я возмущeн заявлением комментатора, что такое поведение «характерно для матчей многих кавказских команд». Недопустимое выражение для нашей многонациональной страны!

Надеюсь, эта неприятная ситуация станет для всех уроком! Подобное не должно повториться!» – написал Меликов.

  • В результате драки на 45-й минуте в составе «Краснодара» судья удалил Жоау Батчи и Кевина Ленини, у «Динамо» – Гамида Агаларова, Валентина Пальцева и Муталипа Алибекова.
  • Игра прошла на стадионе академии ФК «Краснодар» и продолжалась 120 минут по договоренности между командами.

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Источник: телеграм-канал Сергея Меликова
Товарищеские матчи Россия. Премьер-лига Динамо Мх Краснодар
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Комментарии (1)
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andr45
1751123769
Самое неприятное в этой истории заключается том, что мерзавцы на а «Матч ТВ» с удовольствием смаковали это безобразие и с удовольствием вспоминали, как они сами участвовали в массовых драках. Что ж, это а «Матч ТВ». Грустно, что к осуждению сплетен и хорошо проплаченной клеветы и оскорблений добавилось прославление побоищ, как признак хорошего тона и молодецкой удали.
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