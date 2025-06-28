Кавазашвили объяснил, почему сборная России отказалась играть с легионерами РПЛ

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили раскритиковал разрешение совмещать работу в «Динамо» и национальной команде России главному тренеру Валерию Карпину.

«Зачем опять Карпину дали возможность совмещать две должности? Пусть он и работает в «Динамо». Но сборная-то у нас играет на задворках. Стоит нам сыграть против команды посильнее, как Нигерия, и ребята ни в чем не превзошли нигерийцев.

К чему мы готовимся? Я предлагал сделать товарищеский матч сборной России против сборной легионеров РПЛ. Играла бы наша сборная против них, вот Карпин бы и увидел наяву, что сборную России переиграла бы сборная легионеров. Но они не стали играть, потому что испугались.

Хоть один бы сказал, что Анзор прав или Анзор не прав. Такое впечатление, что в прессе и в СМИ есть табу – неприятные вопросы в отношении Карпина не писать», – сказал Кавазашвили.