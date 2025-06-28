Станковича уличили в ограниченности

Бывший директор «Спартака» Юрий Первак оценил уровень главного тренера команды Деяна Станковича.

«Я вообще Станковича не понимаю. То, что он делает, какие замены производит. Не вижу никакой тактики. Играют – как получится. Он всe отдаeт на откуп футболистам. Тренер не может долго работать как просто мотиватор, нужно заниматься и тактикой. Да, в начале Станкович бегал, кричал, махал крыльями, замотивировал, но чем всe это закончилось, все знают.

У него нет плана Б, избавились от высокорослого Соболева. Маловероятно, что что-то изменится за короткое межсезонье. За месяц ничего не сделать. Не жду тактического прогресса от Станковича в следующем сезоне», – сказал Первак.