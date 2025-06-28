Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Клубный ЧМ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Станковича уличили в ограниченности

Сегодня, 16:25
10

Бывший директор «Спартака» Юрий Первак оценил уровень главного тренера команды Деяна Станковича.

«Я вообще Станковича не понимаю. То, что он делает, какие замены производит. Не вижу никакой тактики. Играют – как получится. Он всe отдаeт на откуп футболистам. Тренер не может долго работать как просто мотиватор, нужно заниматься и тактикой. Да, в начале Станкович бегал, кричал, махал крыльями, замотивировал, но чем всe это закончилось, все знают.

У него нет плана Б, избавились от высокорослого Соболева. Маловероятно, что что-то изменится за короткое межсезонье. За месяц ничего не сделать. Не жду тактического прогресса от Станковича в следующем сезоне», – сказал Первак.

  • Новое соглашение с тренером действует до 2027 года.
  • Деян в команде год.
  • Сезон РПЛ стартует 18 июля.

Еще по теме:
Стал известен самый близкий к завершению летний трансфер «Спартака» 21
Черчесов – о звонках Станковича Комличенко: «Я никогда никого не уговаривал перейти в свою команду» 2
Гилерме описал Заболотного двумя словами перед трансфером Антона в «Спартак» 6
Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Сербия. Суперлига Спартак Станкович Деян
Рекомендуем
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Тинез Розоп
1751117279
Не надо ему тактику менять…( игроков поменять некоторых)
Ответить
...уефан
1751118212
...а чего в таком тоне, Первак? Посмотрим, как Станкович со штабом увидит и отработает свои просчеты, прежде всего методические, в подготовке команды к сезону...
Ответить
Skull_Boy
1751118775
Справка Юрий Первак — первый и, пожалуй, самый колоритный гендиректор «Спартака» эпохи Леонида Федуна. Он пришел к красно-белым весной 2004-го, одновременно с новым владельцем. Он частенько срывался на футболистов, мог врываться пьяным в раздевалку и орать на них матом. В итоге на своем посту Первак продержался 16 месяцев, после чего написал заявление об уходе. Что там с бревном в глазу
Ответить
Мордаванин
1751118871
тупой агрессивный бородавочник покличке БуянСтанкович
Ответить
ПалкоВводецъ007
1751119110
Я жду кто из очередных физруков загонит хряков в пердив. Может Станкович? Вот смеху будет. Гыгыгы
Ответить
Прокс
1751119705
Надо СраньТак поменять на Пердив!!!
Ответить
ivany4
1751123208
Первак хорош только первые 15 минут, и то если температура постоянная.)) Пора бы ему знать, что позволено Юпитеру, не в состоянии понять и оценить проходимец от футбола!)) В пример ему "болельщики/фанаты" сбг, - сколько лет на футбольных сайтах крутятся, а разбираться в футболе не научились. Ну их то, только могила исправит.))
Ответить
Интерес
1751124350
Первак сказал,что это плохо, Вторак ответил:"Ты дэ?бил!", ну а Третьяк, привычно охнув, в Госдуме шайбу пропустил. Я не люблю простой пятак,предпочитаю четвертак...
Ответить
Главные новости
Медведев высказался о проведении финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге
18:25
ФотоОпределился победитель стыковых матчей за место в Первой лиге
17:45
3
Глава Дагестана сделал заявление из-за драки на матче махачкалинского «Динамо» и «Краснодара»
17:28
1
Динамовец Маричаль поделился первыми впечатлениями от Карпина
16:30
Станковича уличили в ограниченности
16:25
10
«Локо» вложил деньги в организацию трансфера Веры, но игрок предпочел Саудовскую Аравию
16:07
3
Клопп не одобряет клубный ЧМ: «Худшая идея»
15:50
2
«Вы что, двоечники?»: в «Зените» объяснили логику переноса юбилейного сезона
15:27
33
В «Краснодаре» высказались о возможном возвращении Сафонова
14:59
11
«Узнаете с 1-го тура»: интригующее заявление «Зенита»
14:36
17
Все новости
Все новости
ФотоЦСКА продал вратаря клубу Первой лиги
18:18
Агент заявил о невостребованности Жемалетдинова в России
16:51
«Локо» вложил деньги в организацию трансфера Веры, но игрок предпочел Саудовскую Аравию
16:07
3
Петржела заявил, что Аршавин не полностью раскрыл свой потенциал: «Мог добиться большего»
15:41
«Вы что, двоечники?»: в «Зените» объяснили логику переноса юбилейного сезона
15:27
33
Титов верит, что Соболев забьет 20 голов за сезон
15:19
6
В «Краснодаре» высказались о возможном возвращении Сафонова
14:59
11
«Узнаете с 1-го тура»: интригующее заявление «Зенита»
14:36
17
Благородный поступок Семака: оплатил незнакомке год проживания в Лондоне
14:29
16
Ледяхов: «Давно не припомню такого шапито в российском футболе»
14:18
4
Ника Пилиев «переобулся» насчет уровня Слуцкого: «Готов признать, что он топ!»
13:55
3
Пономарев – о Марио Фернандесе: «Он фуфло самое настоящее»
13:36
8
Эксперт по «Роме»: «Клуб сделает все, чтобы отправить Абрахама в «Зенит»
13:22
1
ВидеоДзюбу отказывались впускать на премию РПЛ
13:11
5
Черчесов – о продолжении карьеры: «Есть звонки из других стран»
13:01
4
Сутормин выбирает, где продолжить карьеру: 31-летний хавбек свободен и интересен двум клубам
12:41
1
Черышев прокомментировал уход Пьянича из ЦСКА
12:31
Булыкин высказался о трансфере Сперцяна в европейский клуб
12:22
3
«У нас были контакты по этой теме»: РФС – о матче с Аргентиной
11:54
Детали трансфера защитника Веги в «Зенит»
11:34
13
«Зенит» предостерегли от покупки экс-игрока сборной Англии
11:26
1
Стал известен самый близкий к завершению летний трансфер «Спартака»
11:12
21
Черчесов – о звонках Станковича Комличенко: «Я никогда никого не уговаривал перейти в свою команду»
11:07
2
Медведев – о будущем стадиона «Зенита»: «Семаку нужно 10 побед, чтобы арена получила его имя»
10:53
9
Федорищев – о «Крыльях Советов»: минус 500 млн рублей в бюджете и план по возврату 897-миллионного долга
10:46
2
Генич уличил «Локомотив» в трусости
10:37
13
Мусаев прокомментировал разгром «Динамо Мх»
10:32
Гилерме описал Заболотного двумя словами перед трансфером Антона в «Спартак»
10:12
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 