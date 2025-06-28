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  • «ПСЖ» сделал окончательный выбор между Сафоновым и украинцем Забарным

«ПСЖ» сделал окончательный выбор между Сафоновым и украинцем Забарным

Сегодня, 12:58
9

В «ПСЖ» вскоре перейдет защитник «Борнмута» Илья Забарный.

Парижане не хотят, чтобы в команде возникла конфликтная ситуация из-за партнерства россиянина Матвея Сафонова и украинца Забарного. Клуб сделал выбор. Он оказался не в пользу голкипера.

«ПСЖ» решил после покупки Забарного избавиться от Сафонова. В качестве замены Матвею рассматривается голкипер Ренато Марин, который стал свободным агентом после ухода из «Ромы».

  • В прошедшем сезоне Сафонов пропустил 13 голов в 17 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 20 миллионов евро.
  • Сафонов интересен «Галатасараю».

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Источник: Goal
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига Борнмут ПСЖ Сафонов Матвей Забарный Илья
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Комментарии (9)
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Romeo 123
1751105743
Ну вот и всё , сказка кончились!
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Интерес
1751106013
"Увидеть Париж и умереть".Карьере...
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SLADE2019
1751106509
Даже, если это и правда, то ничего страшного, ведь он может продолжить карьеру в АПЛ (чего я ему и желаю). Когда все будет четко определено, у Сафонова могут появиться и другие привлекательные варианты. В общем, удачи, Матвей!
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Skull_Boy
1751107723
А кому он нужен то, где он же каблук-звЯзда лавки
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trener7
1751111625
Вот тебе бабушка и Юрьев день.
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