«ПСЖ» сделал окончательный выбор между Сафоновым и украинцем Забарным

В «ПСЖ» вскоре перейдет защитник «Борнмута» Илья Забарный.

Парижане не хотят, чтобы в команде возникла конфликтная ситуация из-за партнерства россиянина Матвея Сафонова и украинца Забарного. Клуб сделал выбор. Он оказался не в пользу голкипера.

«ПСЖ» решил после покупки Забарного избавиться от Сафонова. В качестве замены Матвею рассматривается голкипер Ренато Марин, который стал свободным агентом после ухода из «Ромы».