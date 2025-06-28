Булыкин высказался о трансфере Сперцяна в европейский клуб

Дмитрий Булыкин порассуждал о перспективах капитана «Краснодара» Эдуарда Сперцяна за пределами РПЛ.

«Конечно, он собирался и хочет уехать в Европу. Если будет вариант, нужно уезжать. Не думаю, что у него совсем не будет вариантов, но, думаю, по деньгам может где-то не подходить, и поэтому он останется в «Краснодаре». Но, конечно же, у него и мечта, и желание уехать в Европу», – сказал Булыкин.