Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Черчесов – о продолжении карьеры: «Есть звонки из других стран»

Черчесов – о продолжении карьеры: «Есть звонки из других стран»

28 июня 2025, 13:01
4

Бывший тренер сборной России Станислав Черчесов открыт для предложений о работе.

«Я был в шорт-листе «Динамо»? Честно говоря, у меня никогда нет желания быть в шорт-листе. Мне бы со свистком на поле. А так ждeм. Сезон стартует. Абсолютно никаких мыслей у меня нет, потому что желаю всем своим коллегам, чтобы у них всe получилось. Но мы же понимаем, что в футболе так не бывает.

Я говорил, что мне хочется работать у себя в стране. Пока не получается. Была сборная Казахстана. Сейчас есть звонки из других стран. Были из Польши, но не официальные. Звонили, интересовались, я же там работал», – сказал Черчесов.

  • Черчесов остается без команды после январского увольнения из сборной Казахстана.
  • Тренер доводил сборную России до 1/4 финала ЧМ-2018.
  • Черчесов делал золотые дубли в Польше и Венгрии.

Еще по теме:
Черчесов оценил ничью «Ахмата» с «Рубином»
Жесткое заявление Черчесова после 0:3 от «Динамо» 1
Черчесов – журналисту: «Я тебя прощаю, но вещи не путайте» 13
Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Черчесов Станислав
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
АК 68
1751111146
Никто не хочет связываться со Стасиком, который как обычно даже правильно предложение не может сформулировать, не удивительно, что у него в голове даже мыслей никаких нет.
Ответить
FWSPM
1751111611
Зарплатные требования нужно снизить до адекватных и сразу попрет
Ответить
Марк Аврелий!
1751118844
во Владикавказ езжай. Аланию возрождать.
Ответить
subbotaspartak
1751121347
Позвони мне... ради бога!
Ответить
Главные новости
Мостовой: «Локомотив» обыграл бы «Зенит», если бы играл Александр Мостовой»
16:59
2
ВидеоТренер «Факела» шокирован пенальти в пользу «Балтики»: «Мне сложно дать какие‑то объяснения»
16:40
3
Заболотный мог перейти из «Тосно» в английский клуб
16:29
1
Галактионов объяснил отсутствие Мостового в стартовом составе «Локомотива» на матч с «Зенитом»
16:16
1
РПЛ. «Балтика» ушла от поражения, забив «Факелу» на 95-й минуте
15:58
11
Подтвердился запрет «Зенита» по Мостовому
15:12
14
Еще один московский клуб отказался от Дзюбы
14:38
4
Отец Жерсона: «У меня еще есть игроки, которых я хочу продать в «Зенит» и заработать»
14:27
8
Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» хочет стать самым высокооплачиваемым игроком ЦСКА
14:14
2
Заболотный рассказал о самых больших премиальных в «Зените»
13:53
2
Все новости
Все новости
2-кратного чемпиона России прооперировали из‑за множественных переломов ребер
16:50
ВидеоОбзор матча «Факел» – «Балтика» голы и лучшие моменты (Видео)
15:58
Прогноз Титова на матч «Спартак» – «Ростов»
15:48
Агент Лички отреагировал на новость о переговорах с клубом РПЛ
15:36
Подтвердился запрет «Зенита» по Мостовому
15:12
14
Стали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Локомотив»: 12 сентября 2026
15:04
2
Шуманский объяснил переход из ЦСКА в «Акрон»
14:55
Отец Жерсона: «У меня еще есть игроки, которых я хочу продать в «Зенит» и заработать»
14:27
8
Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» хочет стать самым высокооплачиваемым игроком ЦСКА
14:14
2
Заболотный рассказал о самых больших премиальных в «Зените»
13:53
2
Аршавин высказался о чемпионской гонке в РПЛ
13:30
Барко может пропустить полтора месяца
13:21
6
Бубнов спрогнозировал возможное увольнение Семака из «Зенита»
13:00
7
Дебютант РПЛ презентовал новичка, сыгравшего на ЧМ-2026
12:51
1
ЭСК РФС обнаружила судейскую ошибку в пользу ЦСКА в матче с «Зенитом»
12:29
26
Заболотный назвал самого талантливого футболиста, с которым он играл
12:19
2
Вердикт ЭСК РФС по удалению Тюкавина в дерби «Динамо» – «Спартак»
11:59
8
Реакция Аршавина на агрессивное поведение Семака в матче «Зенит» – ЦСКА
11:50
1
ФотоНовичок «Динамо» прилетел в Москву – его встретили с караваем
11:37
1
Бубнов – о новичке «Балтики»: «Он выживет в этом аду?»
11:10
2
Фанаты «Спартака» отказываются идти на матч с «Факелом»
10:57
12
Где смотреть матч «Краснодар» – «Акрон»: во сколько прямая трансляция: 13 сентября 2026
10:49
Где смотреть матч «Ахмат» – «Динамо Мх»: во сколько прямая трансляция: 13 сентября 2026
10:47
Где смотреть матч «Спартак» – «Ростов»: во сколько прямая трансляция: 13 сентября 2026
10:45
Определены два лучших трансфера лета в РПЛ
10:31
1
«Четырехдневный ад!»: Заболотный рассказал, как отреагировал на допинг
10:07
1
Новая информация о памятнике Симоняну
09:56
Определены два величайших клуба в истории РПЛ
09:36
20
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+