Черчесов – о продолжении карьеры: «Есть звонки из других стран»

Бывший тренер сборной России Станислав Черчесов открыт для предложений о работе.

«Я был в шорт-листе «Динамо»? Честно говоря, у меня никогда нет желания быть в шорт-листе. Мне бы со свистком на поле. А так ждeм. Сезон стартует. Абсолютно никаких мыслей у меня нет, потому что желаю всем своим коллегам, чтобы у них всe получилось. Но мы же понимаем, что в футболе так не бывает.

Я говорил, что мне хочется работать у себя в стране. Пока не получается. Была сборная Казахстана. Сейчас есть звонки из других стран. Были из Польши, но не официальные. Звонили, интересовались, я же там работал», – сказал Черчесов.