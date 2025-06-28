Федорищев – о «Крыльях Советов»: минус 500 млн рублей в бюджете и план по возврату 897-миллионного долга

Бюджет футбольного клуба «Крылья Советов» в сезон-2025/26 сократится на 500 млн рублей. Эту информацию сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Ранее глава региона высказывался о завышенных тратах бюджетных средств и возможных нарушениях в профессиональном спорте.

По словам Федорищева, окончательная сумма бюджета «Крыльев Советов» на предстоящий сезон составит около 2,2 млрд рублей. До этого клуб получал примерно 2,7–2,8 млрд рублей за сезон. Губернатор подчеркнул, что новая сумма обеспечит все текущие потребности команды.

Руководитель области также прокомментировал взаимоотношения «Крыльев Советов» с компанией «Ростех». В январе ООО «РТ-Капитал», дочерняя структура «Ростеха», обратилась в арбитражный суд с иском о взыскании с клуба задолженности в размере 897 млн рублей. Этот долг возник по договору займа, заключeнному в конце 2000-х годов, при этом срок погашения истeк ещe в 2016 году.

Федорищев отметил, что клуб уже начал выплачивать этот кредит, перечислив первый транш в 100 млн рублей в январе. Он выразил благодарность «Ростеху» и еe руководителю Сергею Чемезову за финансовую и управленческую поддержку, которая помогала клубу оставаться сильным. Губернатор подтвердил, что погашение долгов – это текущая задача, и клуб продолжит еe выполнение после очередного судебного заседания.

Наряду с финансовыми изменениями в футболе, губернатор рассказал и о развитии хоккея в регионе. В мае хоккейный клуб «Лада» подписал пятилетнее партнeрское соглашение с компанией «Полипласт», которое предусматривает выделение 5 млрд рублей на развитие клуба, его фарм-клуба, молодежной команды, академии и новой команды по следж-хоккею.