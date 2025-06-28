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Генич уличил «Локомотив» в трусости

Сегодня, 10:37
7

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич оценил решение «Локомотива» сохранить главного тренера Михаила Галактионова.

«Я думаю, что «Локомотив» побоялся поменять тренера. Если бы «Локомотив» готов был к большим изменениям, то, скорее всего, ввиду такой настойчивости болельщиков и несогласия с политикой партии – как Ульянов, Леонченко себя ведут и как «Локомотив» себя позиционирует сейчас, – если бы они решились на изменения в совете директоров, то поменяли бы всех.

Думаю, что они просто не решились и подумали: «Ну, мы заняли шестое место, посмотрите, какой суперсезон «Краснодара», суперсезон «Зенита» по очкам, «Спартак» будет там добавлять. Если мы сейчас тренера возьмeм и вот это уйдeт на адаптацию, непонятно, какой коллектив, внутри вайб там…» И такое, и такое.

Может быть, посоветовались с ветеранами, может, посоветовались с Бариновым. Увидели прогресс Батракова, прогресс Пиняева весной. Потому что, действительно, сам Михаил Михайлович уже пару раз порывался, да, команду покинуть. И, казалось, вот весной было полное ощущение после какого-то момента, что всe», – сказал Генич на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

  • «Локо» рассматривал вместо Галактионова Станислава Черчесова.
  • Команда финишировала в прошлом сезоне РПЛ 6-й.
  • Галактионов в «Локо» 2,5 года.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив Галактионов Михаил Генич Константин
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Комментарии (7)
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1751096548
Да-"постоянство тренеров придумали трусы"...То ли дела ЦСКА и "Спартак"! Оттуда и выдающиеся успехи последних лет.
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andr45
1751098076
А, чем Галактионов не угодил Говневичу? Может быть тем, что команде всего лишь ПЯТЬ легионеров? Или тем, что если взять в совокупности командные действия «Локомотива», то окажется, что Галактионов (125 баллов) превзошел Николича (100 баллов), Рахимова (73 баллов) и оставил далеко позади Карпушу-дорогушу (28 баллов) с его «сбродниками»)
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...уефан
1751098715
...думы и житие определяют бытие, а стратегия и направление развития клуба определяют бюджет и кадровую политику...
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